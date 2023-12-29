В 2024 году страховой рынок вырастет только на 2%

Из-за высоких ставок спрос на розничные кредиты снизится, а значит страховые компании заработают меньше в 2024 году. Премии страховщиков продолжат расти в сегменте автострахования.

В 2024 году рост рынка страхования снизится: премии станут больше только на 2% вместо ожидаемых 19%. Об этом пишет «Frank Media» со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА.

Заработок страховых компаний по итогам 2024 года может составить 2,2 трлн рублей. Премии по страхованию жизни упадут на 15%, до 585 млрд рублей по сравнению с результатом 2023 года. А вот сборы по non-life страхованию увеличатся почти на 10%, до 1,6 трлн рублей.

Аналитики АКРА назвали основной причиной спада — отсутствие спроса на розничные кредиты с учетом высоких процентных ставок.

Автострахование останется единственным из крупных сегментов рынка, который продолжит расти в 2024 году. Ожидается, что премии страховщиков вырастут на 20%, до 730-740 млрд рублей.

Премии по страхованию имущества юрлиц составят 8%, как и в 2023 году. В 2024 году страховые компании могут заработать 145-155 млрд рублей.

Также на 10% вырастет доход страховых компаний по ДМС, что соответствует 255-260 млрд рублей.