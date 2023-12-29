Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП и заплатить НДФЛ

В уведомлении по ЕНП будут такие данные:

НДФЛ 15% за период с 23.12.23 по 31.12.23

НДФЛ 13% за период с 23.12.23 по 31.12.23

Если вы платите налоги платежками-02, то уведомление не нужно. В платежке будет период ГД.00.2023.

Правильно составлять уведомления по ЕНП научат на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы сможете применять знания на практике, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги с учетом всех изменений 2024 года.

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