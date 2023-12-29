Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП и заплатить НДФЛ

В уведомлении по ЕНП будут такие данные:
Налог
КБК
Код периода
Год
НДФЛ 13% за период с 23.12.23 по 31.12.23
18210102010011000110
34/04
2023
НДФЛ 15% за период с 23.12.23 по 31.12.23
18210102080011000110
34/04
2023
Если вы платите налоги платежками-02, то уведомление не нужно. В платежке будет период ГД.00.2023.
Правильно составлять уведомления по ЕНП научат на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
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Комментарии6
Крайний - срок, а день - последний!
Ага, дырка в попе, а отверстие в изделии.
Ага, плавают какашки по морю, а моряки по морю ходят
Статью моряк или летчик что ли писал? Что это за профессиональные жаргонизмы?!
И сюда дебильные неологизмы добрались!!! Какой крайний день? - откройте Пушкина, Толстого.... не говорят так по-русски. Последний день - говорят, а крайний день - даже звучит абсурдно!