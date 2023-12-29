Товары с таможенной стоимостью меньше 200 евро не будут облагать экспортными курсовыми пошлинами

Правительство приняло решение исключить из-под действия экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля отдельные виды товаров. Об этом сказано в постановлении.
Экспортными курсовыми пошлинами не будут облагать:
лекарственные средства и фармацевтические субстанции;
химическую продукцию;
бытовые изделия из металлов;
инструменты для бурения, прессования и других операций;
пастилу, зефир, соевый белковый концентрат, свекловичный жом;
отдельные виды угольной продукции.
Для поддержки малого и среднего бизнеса пошлины также не будут брать с малоценных товаров, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 евро.
Курсовые экспортные пошлины действуют с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года. Ее размер привязан к курсу рубля и составляет от 4 до 7%.
Если доллар будет стоит 80 рублей и ниже, то пошлина будет равно нулю.
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