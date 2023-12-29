Товары с таможенной стоимостью меньше 200 евро не будут облагать экспортными курсовыми пошлинами

Лекарства, химическую продукцию, зефир и пастилу, а также малоценные товары до 200 евро вывели из-под действия экспортных пошлин.

Правительство приняло решение исключить из-под действия экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля отдельные виды товаров. Об этом сказано в постановлении.

Экспортными курсовыми пошлинами не будут облагать:

лекарственные средства и фармацевтические субстанции;

химическую продукцию;

бытовые изделия из металлов;

инструменты для бурения, прессования и других операций;

пастилу, зефир, соевый белковый концентрат, свекловичный жом;

отдельные виды угольной продукции.

Для поддержки малого и среднего бизнеса пошлины также не будут брать с малоценных товаров, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 евро.

Курсовые экспортные пошлины действуют с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года. Ее размер привязан к курсу рубля и составляет от 4 до 7%.

Если доллар будет стоит 80 рублей и ниже, то пошлина будет равно нулю.