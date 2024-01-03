🎓Вебинар. КЭДО в аутсорсинге: как настроить работу с заказчиками в 2024 году? 25 января в 11:00 мск!

Узнайте больше о том, как перейти на кадровый электронный документооборот в бухгалтерском аутсорсинге.

Внедрение нового порядка работы в компании может пройти без стресса и ошибок. Эксперты расскажут, на что обратить особое внимание при переходе на КЭДО.

Спикеры вебинара: Марина Ким — ведущий менеджер по продажам EasyDocs и Ольга Малышенко — учредитель и генеральный директор ООО «Викат».

На вебинаре разберем:

Документооборот в новых реалиях.

Как аутсорсингу упростить и повысить эффективность своей работы в 2024 году.

Кадровый ЭДО в аутсорсинге: как построить работу и не допустить ошибок.

На что важно обращать внимание при выборе провайдера КЭДО.

Практика внедрения КЭДО в работе с клиентами. Как без стресса перейти на КЭДО: сроки и взаимодействие с провайдером.

Дополнительные выгоды в сотрудничестве с EasyDocs.

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Ждем вас на вебинаре 25 января в 11:00 мск! Научитесь эффективно применять новые технологии в работе с кадровыми документами.