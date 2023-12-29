Персонифицированные сведения за декабрь можно не сдавать

Ежемесячно до 25 числа каждого месяца надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах. Исключение – третий месяц каждого квартала.

Дело в том, что срок сдачи ПСФЛ за декабрь совпадает со сроком дачи РСВ за 2023 год, где в разделе 3 будут те же самые данные.

Напомним, что РСВ за 2023 год надо сдавать по новой форме.

До 31.12.2023 РСВ можно сдавать по форме:

С 01.01.2024 действует только новая форма РСВ в редакции приказа ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@.