Персонифицированные сведения за декабрь можно не сдавать

Дело в том, что срок сдачи ПСФЛ за декабрь совпадает со сроком дачи РСВ за 2023 год, где в разделе 3 будут те же самые данные.
Напомним, что РСВ за 2023 год надо сдавать по новой форме.
До 31.12.2023 РСВ можно сдавать по форме:
из приказа от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@;
из письма ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@ (рекомендованная форма).
С 01.01.2024 действует только новая форма РСВ в редакции приказа ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@.
Что еще меняется с 2024 года, расскажут на курсе повышения квалификации Бухгалтер-2024 ― Главные изменения по налогам, отчетности, ФСБУ, зарплате и воинскому учету». Разберетесь во всех новациях-2024: налоги, ФСБУ, учетная политика, отчетность, трудовое законодательство и воинский учет.
Объявляем новогодний ценопад! До конца года курс можно купить по сниженной цене за 4 990 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок!
Встречайте новый год без профессиональных страхов!
Начать дискуссию