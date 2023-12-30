Таможня перевыполнит план по перечислениям в бюджет на 150-160 млрд рублей

ФТС заявила о перевыполнении плана по пополнению федерального бюджета. К норме в 6,4 трлн рублей добавится еще около 160 млрд рублей.

По итогам 2023 года Федеральная таможенная служба перевыполнит план по пополнению федерального бюджета на 150-160 млрд рублей. Об этом сказано на сайте ФТС.

Плановые показатели составляли 6 трлн 464 млрд рублей.

Несмотря на все усилия наших оппонентов по дестабилизации внешней торговли России, мы уверенно выполнили и даже перевыполнили плановое задание по перечислению платежей в Федеральный бюджет. Перевыполнение по итогам года достигнет 150-160 млрд рублей, — сказал исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов.

Таких результатов удалось достичь в том числе за счет деловых связей с Китаем. К концу 2023 году объем торговли с этой страной достигнет 220-225 млрд долларов.

В 2022 году ФТС внесла в бюджет 6,2 трлн рублей, что на 15% меньше результата 2021 года.