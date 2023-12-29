В 2023 году на сайт ФНС заходили больше 170 млн раз

Ежедневно сайт налоговой посещали более 3 млн пользователей. Посетители интересовались информацией о ЕНС, узнавали свой ИНН, а также проверяли контрагентов в сервисе «Прозрачный бизнес».

За 2023 год пользователи посещали интернет-ресурс ФНС более 170 млн раз. Об этом сказано на сайте налоговой.

Самым популярным в 2023 году стал раздел с интерактивными сервисами. Пользователи просматривали более 70 сервисов из 14 тематических категорий больше 16 млн раз.

На втором месте — промостраница «Единый налоговый счет», которую просмотрели свыше 11 млн раз. Пользователей интересовал новый порядок начислений и платежей по налогам и стразовым взносам.

Одним из самых востребованных сервисов стал «Прозрачный бизнес». За год им пользовались больше 800 млн раз.

Функционал сервиса постоянно расширяется. В 2023 году в сервис добавлен поиск по организационно-правовой форме и статусу налогоплательщика, основным и дополнительным видам экономической деятельности, а также расширен перечень отображаемых сведений о налогоплательщике, — говорится в сообщении.

«Сведения об ИНН физического лица» проверяли больше 100 млн раз. В этом году в нем появилась возможность получить выписку из единого государственного реестра налогоплательщиков, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.