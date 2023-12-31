В российских паспортах нового образца появится биометрия

В паспорта граждан РФ нового образца собираются добавить электронный носитель с биометрическими данными. Об этом сказано в постановлении правительства.
В паспорте, оформленном в виде документа, содержащего электронный носитель информации, определяемого нормативным правовым актом президента РФ, указываются биометрические персональные данные, содержащиеся на электронном носителе информации (цифровое фотографическое изображение лица владельца паспорта), — говорится в документе.
18 сентября 2023 года президент подписал указ, который приравнивает информацию о паспорте из мобильного приложения Госуслуги к предъявлению самого документа.
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