Новости для бухгалтера
Больничные

СФР будет запрашивать сведения для больничных у работодателей по новым правилам

СФР сам должен считать больничные по данным о доходах заболевшего работника из ФНС (из раздела 3 РСВ и ПСФЛ).

В правила получения СФР сведений и документов от работодателей для назначения пособий по больничным внесли изменения. Опубликовано постановление Правительства от 26.12.2023 № 2312.

Из правил убрали норму о том, что работодатель передает данные о зарплате. Теперь там прописано, что СФР берет данные из ФНС. Если эти данные неполные, потом СФР их уточнит и все пересчитает. ФНС обязана направить ответ в СФР в течение 3 рабочих дней после получения запроса.

Новые данные о доходе поступят в личный кабинет работника и работодателю.

Ранее работодатели передавали сведения для пособий по уходу за ребенком в течение 3 рабочих дней после получения заявления от сотрудника. Теперь срок – 3 рабочих дня от даты получения запроса из СФР.

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Налоговая отчетность

Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года

Очередная отчетная кампания уже стартовала. Смотрите, какую отчетность бухгалтеру надо сдать в январе.

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Правовой эксперт
Налоговые проверки

Выемка и осмотр в рамках мероприятий налогового контроля

Выемка и осмотр являются мероприятиями налогового контроля. Они могут проводиться как в рамках налоговой проверки, так и вне ее. Разберем, что из себя представляют выемка и осмотр, в каких случаях и по каким правилам они проводятся.

Выемка и осмотр в рамках мероприятий налогового контроля
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РСВ

Какие зарплатные отчеты поменялись с 2024 года

С 2024 года применяют новые формы РСВ, 6-НДФЛ, ЕФС-1.

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1,7 тыс.
Больничные

СФР будет запрашивать сведения для больничных у работодателей по новым правилам

СФР сам должен считать больничные по данным о доходах заболевшего работника из ФНС (из раздела 3 РСВ и ПСФЛ).

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Ортикон Групп
Аренда

Как лизингодателю отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга основных средств

Бухгалтерский и налоговый учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя различается и часто зависит от года заключения договора и его содержания. Разбираемся в учете лизинга основных средств у лизингодателя.

Как лизингодателю отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга основных средств
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Увольнение

Увольнение в 2024 году. Какие документы работодатель должен выдать сотруднику

Компания обязана выдать определенный перечень бумаг при увольнении работника. Есть обязательные документа, а есть дополнительные, которые нужно выдать по письменному запросу уволенного. Рассказываем, какие документы нужно выдать при увольнении в 2024 году.

Увольнение в 2024 году. Какие документы работодатель должен выдать сотруднику
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СберРешения
Компенсации работникам

Компенсации дистанционным работникам 2023–2024: как рассчитать, лимиты

За использование в работе личного или арендованного оборудования работнику полагается соответствующая компенсация, но выплатить ее можно только при соблюдении определенных условий. Разберем основные особенности компенсации дистанционным сотрудникам в 2024 году: какие расходы работодатель обязан возместить, как рассчитать сумму компенсации и оформить выплату.

Компенсации дистанционным работникам 2023–2024: как рассчитать, лимиты
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Записи вебинаров

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Отчетность в СФР

Новую ЕФС-1 на уволенных в конце декабря нужно сдать уже 9 января

29 декабря был последний рабочий день года. Но уволиться сотрудники могли и в нерабочие дни (30 и 31 декабря). На следующий рабочий день после увольнения надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

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Индивидуальный предприниматель

Что выбрать предпринимателю в 2024 году: патент или УСН?

Ответ получится у каждого свой, потому как на выбор влияет множество факторов: вид деятельности, размер дохода, регион. Также найдется ещё с десяток персональных причин, почему одна система удобнее другой. Мы составили чек-лист по сравнению двух режимов, с помощью которого к концу статьи поймете, что выгоднее вам.

Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels
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ПСН

Налог по ПСН за 2023 год надо уплатить до 9 января

ИП на ПСН нужно уплатить всю сумму налога до окончания действия патента. Тем, у кого он истекает 30 и 31 декабря 2023 года, заплатить налог требуется не позднее 9 января 2024 года, так как срок выпадает на выходной день.

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colemanservicesuk
Зарплата

Установление и индексация заработной платы. О чем говорит ТК

Размер заработной платы зависит от системы оплаты труда, штатного расписания и рабочих условий конкретного работника.

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Клерк
Бухгалтеры

Как получить доступ к закрытой части «Клерка» с разборами и мини-курсами от экспертов. Лайт-подписка за 299 рублей в месяц

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Как получить доступ к закрытой части «Клерка» с разборами и мини-курсами от экспертов. Лайт-подписка за 299 рублей в месяц
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С 1 января 2025 года налоги начнут собирать в цифровом рубле

Теперь налоговики могут получать налоги через цифровой рубль. Как только закон вступит в силу с 1 января следующего года, начнется новая фаза, или точнее, можно сказать, что для вас больше не будет «раскачки».

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Владимир Туров
Обзор судебной практики

С 1 января 2025 года налоги начнут собирать в цифровом рубле

Коллеги, с точки зрения общественных событий и власти, я думаю, что 2024 год переплюнет текущий. Я уверен, что важные изменения в следующем году, обгонят, так сказать, по важности чем год текущий. Многие события будут активно развиваться в 2024 году. Куда эти изменения выведут, я не знаю.

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ToT

Топ-10 фильмов и сериалов 2023 года: мировые шедевры и российское кино

ChatGPT представляет подборку лучших фильмов и сериалов 2023 года, в которую входят как мировые киногиганты, так и значимые российские проекты. От драматического «Воланда» до захватывающего «Кентавра» - узнайте, что смотреть в этом году.

Топ-10 фильмов и сериалов 2023 года: мировые шедевры и российское кино
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Красный уголок бухгалтера

Что не так с закрытием года в 1С БП и ЕНС?

Странное дело с 1С БП и ЕНС. Последний релиз. По ООО УСН (Д-Р), и ИП УСН (Д) все сходится копейка в копейку. По ИП ПСН при закрытии года какие то чудеса.

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Бесплатно с Отчетность в СФР

Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить

В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.

Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить
3,1 тыс.
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St0ne.Marina
НДФЛ

Налоги посчитает дядя Вася с проходной. Аргументы чиновников

2023 год закончился поступлением нескольких писем от чиновников. От имен Союза бухгалтеров мы написали несколько писем в разные инстанции. Получили несколько ответов.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какой курс посоветуете по переходу с УСН на УСН в 1C?

Добрый вечер. Пожалуйста, посоветуйте хороший курс/материал не знаю, что-нибудь про переход с УСН (ДОХОДЫ) на УСН (ДОХОДЫ — РАСХОДЫ) в 1С. На практике.

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Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

📺Что смотрел бухгалтер в 2023 году. Лучшие фильмы и сериалы

Мы все любим подзависнуть у экрана с любимым сериалом или фильмом. Пришла пора составить наш бухгалтерский список любимого. Оцениваем игру акторов, режиссуру и т.д. Активно участвуйте в опросе.

📺Что смотрел бухгалтер в 2023 году. Лучшие фильмы и сериалы
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