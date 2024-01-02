СФР будет запрашивать сведения для больничных у работодателей по новым правилам

СФР сам должен считать больничные по данным о доходах заболевшего работника из ФНС (из раздела 3 РСВ и ПСФЛ).

В правила получения СФР сведений и документов от работодателей для назначения пособий по больничным внесли изменения. Опубликовано постановление Правительства от 26.12.2023 № 2312.

Из правил убрали норму о том, что работодатель передает данные о зарплате. Теперь там прописано, что СФР берет данные из ФНС. Если эти данные неполные, потом СФР их уточнит и все пересчитает. ФНС обязана направить ответ в СФР в течение 3 рабочих дней после получения запроса.

Новые данные о доходе поступят в личный кабинет работника и работодателю.

Ранее работодатели передавали сведения для пособий по уходу за ребенком в течение 3 рабочих дней после получения заявления от сотрудника. Теперь срок – 3 рабочих дня от даты получения запроса из СФР.