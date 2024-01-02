Банки и МФО с 1 января будут предупреждать заемщиков о рисках закредитованности

Банки и микрофинансовые организации с 1 января 2024 года при кредитовании граждан будут обязаны обязаны предупреждать клиентов о рисках закредитованности. Письменно.

Новое требование касается заёмщиков, у которых на выплаты уходит более 50% доходов.

Рассчитывать показатель долговой нагрузки кредиторы теперь должны всегда — кроме случаев, когда заёмщик обращается за кредитными каникулами или увеличение платежа обусловлено условиями договора.

Это значит, что под контроль предельной нагрузки попадают даже займы на сумму до 10 тыс. рублей, лимиты по кредитной карте и продление договора, увеличение среднемесячного платежа по кредиту, рефинансирование.

Все лазейки прикрыты.