Банки и МФО с 1 января будут предупреждать заемщиков о рисках закредитованности

Новое требование касается заёмщиков, у которых на выплаты уходит более 50% доходов.
Рассчитывать показатель долговой нагрузки кредиторы теперь должны всегда — кроме случаев, когда заёмщик обращается за кредитными каникулами или увеличение платежа обусловлено условиями договора.
Это значит, что под контроль предельной нагрузки попадают даже займы на сумму до 10 тыс. рублей, лимиты по кредитной карте и продление договора, увеличение среднемесячного платежа по кредиту, рефинансирование.
Все лазейки прикрыты.
Как МФО обходили ограничения ЦБ:
1. Дробление сумм, когда одному заемщику выдаётся несколько займов на сумму до 10 тыс. рублей. Уловка в том, что они не принимаются в расчёт ПДН и МФО создаёт видимость соблюдения макропруденциальных лимитов.
ЦБ реагирует: с 1 января в ПДН будут учитываться все займы, вне зависимости от суммы.
2. Манипуляция долей дохода, который уходит на погашение займов. МФО используют в расчёте ПДН заявленный заёмщиком доход, который может исчисляться «миллионами» — и так номинально избавляется от «закредитованных» клиентов, которые тратят на погашение займов 50-80% денег.
На это у ЦБ тоже есть ответ: с 1 апреля кредиторы должны будут использовать данные только квалифицированных БКИ для определения среднемесячных платежей заёмщика, а в 2025 году — отказаться от внутренних моделей расчёта.
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