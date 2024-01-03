Курс доллара вырос до 90,9 рубля

Курс доллара к рублю в среду вырос и составил 90,95.
Курс евро — 99,56.
Юань — 12,67.
Динамику курса валют удобно отслеживать на «Клерке».
Курс доллара к рублю в среду вырос и составил 90,95.
Курс евро — 99,56.
Юань — 12,67.
Динамику курса валют удобно отслеживать на «Клерке».
В 2024 году расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Продолжатся запущенные пилотные проекты и стартуют новые эксперименты.
Курс доллара начал 2024 год ростом. Рубль слабеет на фоне снижения цен на нефть и укрепления доллара США на мировом рынке.
С 1 января 2024 года вступило в силу Постановление правительства Москвы от 17.11.2023 № 1961-ПП, которое устанавливает новую величину прожиточного минимума в г. Москве на 2024 год.
В прошлый раз писала о том, по каким основаниям банк может заблокировать счет предпринимателей.
Демографический коллапс представляет наиболее серьезную проблему для человечества, заявил Илон Маск. Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию пользователя, который привел данные о снижении рождаемости в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Нидерландах и Индии.
В настоящее время, в условиях нестабильной экономической ситуации, участились трудовые споры, связанные с увольнениями. На первый взгляд может показаться, что при разногласиях с работодателем именно работники являются слабой стороной, однако — это не всегда так.
Эти иллюстрации были созданы ChatGPT. Несмотря на некоторые несовпадения и неточности, качество работ поражает воображение.
Из списка торгов бумаги должны исключить с 31 января 2024 года.
Все, что связано с кассами, регулирует федеральный закон 54-ФЗ — его часто называют «законом об онлайн-кассах». Он обязывает бизнес применять при расчетах с физическими и юридическими лицами контрольно-кассовую технику (ККТ), которая отправляет данные о пробитых чеках в налоговую инспекцию через оператора фискальных данных.
Все случаи, когда работодатель может отозвать работника из отпуска, а также требования, которые он обязан исполнить предусмотрены статьей 125 ТК. При этом, согласно законодательству, отозвать сотрудника из отпуска возможно только с его собственного согласия.
ТК предусмотрено право работодателя уволить работника за прогул. Прогулом в соответствии со ст. 81 ТК является отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня зависимо от его продолжительности, а также отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня.
Банки и микрофинансовые организации с 1 января 2024 года при кредитовании граждан будут обязаны обязаны предупреждать клиентов о рисках закредитованности. Письменно.
Новый 2024 год несет существенные коррективы в работе с НДФЛ: изменены крайние даты для подачи уведомлений и уплаты налога в бюджет, налоговые ставки и форма расчета, а необлагаемых налогом сумм станет больше.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц — он увеличится на 18,5 % или на 3 000 рублей к размеру, установленному на 2023 год. Тем сотрудникам, у которых оплата до МРОТ не дотягивает и при этом они работают полный рабочий день, необходимо ее повысить.
По гражданско-правовым договорам с физлицами на выполнение работ и оказание услуг заказчики платят такие же взносы и НДФЛ, как и по трудовым договорам, кроме взносов на травматизм. При этом физлица-исполнители имеют право на получение пособий.
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1С — одна из популярных отечественных программ для автоматизации учета, которая с уходом зарубежных систем стала еще более востребованной. Само по себе понятие 1С — широкое, это огромное семейство программ. В подборке знакомим вас с материалами на тему этой учетной системы. Благодаря им вы наверняка сможете выбрать подходящее решение.
1 января 2024 года стартовала декларационная кампания-2024. Срок сдачи декларации 3-НДФЛ – до 30 апреля 2024 года.
Очередная отчетная кампания уже стартовала. Смотрите, какую отчетность бухгалтеру надо сдать в январе.
Выемка и осмотр являются мероприятиями налогового контроля. Они могут проводиться как в рамках налоговой проверки, так и вне ее. Разберем, что из себя представляют выемка и осмотр, в каких случаях и по каким правилам они проводятся.
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