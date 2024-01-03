❗️Не забудьте сообщить в ИФНС, что ушли с упрощенки

Добровольный переход с УСН на ОСНО доступен каждому налогоплательщику. Если вам не выгодно работать на УСН или же все ваши клиенты работают на общей системе и хотят получать вычет по НДС, вы можете перейти на ОСНО. Главное — предупредить налоговиков.

Добровольно перейти с упрощенки на ОСНО можно только с начала налогового периода — с 1 января. Если компания приняло решение перейти с УСН, то о своем решении она должна уведомить ИФНС (ст. 346.13 НК).

Сделать это надо до 15 января 2024 года. Сообщите налоговикам, что вы: отказываетесь от применения УСН с 2024 года — рекомендуемая форма уведомления № 26.2-3;

или утратили право на спецрежим в 4 квартале 2023 года — рекомендуемая форма № 26.2-2.

Обе формы утверждены приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. Налоговики учтут уведомление от плательщика и переведут на ОСНО. Ждать дополнительных писем и подтверждений от ИФНС не нужно.

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