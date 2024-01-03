Эксперты предупредили о росте цен до 40% на новые иномарки

В начале года средняя цена новой иномарки может достичь 3 млн рублей, учитывая, что выбор в категории моделей стоимостью до 1,5 млн рублей невелик, сообщил Forbes.
Менее всего в новом году подорожают китайские бренды благодаря насыщению рынка и растущей конкуренции, считают аналитики. Более существенно могут вырасти цены на корейские Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata и большинство моделей Kia. В конце 2023 года Южная Корея ограничила экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более двух литров, поэтому их цена может увеличиться в несколько раз.
Повышение цен можно ждать уже в конце января-феврале, когда дилеры, придерживающие ценник ради новогодних распродаж, поспешат наверстать упущенное. В дальнейшем цены на рынке будут расти параллельно инфляции, если не произойдет обрушения рубля.
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