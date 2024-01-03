ЦБ сможет ограничивать сделки отдельных участников торгов на бирже

Банк России сможет ограничивать операции отдельных участников биржевых торгов или торги конкретными инструментами на срок до полугода. Мера может коснуться широкого круга лиц, в том числе частных инвесторов.

ЦБ с 1 января 2024 года получил право ограничивать сделки отдельных участников рынка или операции с отдельными инструментами, если это создает угрозу финансовой стабильности рынка, сообщил РБК.

Соответствующий закон, ранее поддержанный Госдумой и Совфедом, в конце декабря подписал президент. Из текста закона следует, что регулятор сможет вводить ограничения на срок до шести месяцев в отношении:

отдельных участников торгов, если их действия (сделки, операции) или действия их клиентов создают угрозу стабильности финансового рынка или нарушают права остальных участников торгов;

отдельных операций или сделок для всех участников торгов.

Конкретные ситуации, в случае которых ЦБ может прибегнуть к введению ограничений, в законе не прописаны. Но в тексте указано, что меры могут быть введены в случае, если нарушены требования закона «Об организованных торгах» и «принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России».