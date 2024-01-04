Ставки по вкладам снизятся до 10-12% к концу 2024 года

16 февраля ЦБ проведет первое в 2024 году заседание по ключевой ставке. На нем регулятор, скорее всего, сохранит ее на уровне 16% годовых, считают экономисты и финансисты, опрошенные «Газетой.Ru».

Так, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что в ближайшие два месяца текущие темпы инфляции хоть и замедлятся, но все равно останутся высокими и будут существенно превышать целевые 4%.

«Это наряду с повышенными инфляционными ожиданиями не позволит Банку России начать снижать ключевую ставку», — подчеркнул Васильев.

По мнению Васильева, возможность для снижения ключевой ставки у ЦБ откроется только в июне-июле 2024 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться. В базовом сценарии к концу года аналитик прогнозирует замедление инфляции до 6% и уменьшения ключевой ставки до 12%.

«Поэтому открывать вклад лучше в начале 2024 года, а брать кредит – в конце года. Депозитные ставки в начале года могут составлять 15-17%, а к концу года могут упасть до 10-12%», — уточнил Васильев.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер не исключил, что ЦБ снизит ключевую ставку даже до 10% к концу года. По мнению экономиста, регулятор может перейти к циклу понижения в апреле-июне.