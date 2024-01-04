🍬Сладкая жизнь: в России выросло производство кондитерских изделий

По данным Минсельхоза выпуск кондитерской продукции в 2023 году превысил 4,1 млн тонн.

Более половины внутреннего потребления приходится на мучные изделия — печенье, вафли и так далее, на втором месте — шоколад и шоколадные изделия, включая весовые конфеты, на третьем — сахаристые изделия: мармелад, пастила, карамель и другие, сообщают РИА новости.

«Производство кондитерских изделий в РФ стабильно растет: к примеру, с января по ноябрь отечественными кондитерами выпущено свыше 3,7 миллиона тонн кондитерских изделий, что на 3,7% больше аналогичного показателя годом ранее», — указано в материалах Минсельхоза.

РФ является пятой в мире по объемам производства кондитерской продукции, которая занимает четвертое место в структуре российского экспорта АПК.

Отечественные сладости реализуются в 81 государство, а на основных покупателей — Китай и страны ЕАЭС — приходится 63% поставок.