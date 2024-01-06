ФССП списали долги с Telegram без объяснения причин

Это следует из комментария, который мессенджер дал агентству Reuters.
В Telegram сообщили, что у компании нет офисов, сотрудников и оборудования в России.
«Без какого-либо присутствия там мы не видим, почему штрафы против Telegram и других компаний были отменены»,
— сказал Reuters представитель мессенджера.
Представитель Telegram добавил, что некоторые российские издания сообщили, что взыскание штрафов могло быть прекращено из-за того, что приставы не смогли найти активы для конфискации.
Если это так, то не понятно, почему штрафы исчезли из базы ФССП. Обычно так не происходит с задолженностью, по которой не удалось найти активы для конфискации. Например, в базе судебных приставов есть два производства в отношении Telegram, которые были начаты 31 января 2023 года и прекращены 24 мая 2023 года по статье 46 закона об исполнительном производстве, предусматривающей прекращение взыскания, если местонахождение должника или его имущества определить невозможно.
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