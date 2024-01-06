ФССП списали долги с Telegram без объяснения причин

Задолженность по штрафам, наложенным на Telegram в России, пропала из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не потому, что компания ее уплатила.

Это следует из комментария, который мессенджер дал агентству Reuters.

В Telegram сообщили, что у компании нет офисов, сотрудников и оборудования в России.

«Без какого-либо присутствия там мы не видим, почему штрафы против Telegram и других компаний были отменены», — сказал Reuters представитель мессенджера.

Представитель Telegram добавил, что некоторые российские издания сообщили, что взыскание штрафов могло быть прекращено из-за того, что приставы не смогли найти активы для конфискации.