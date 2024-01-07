С 1 января 2024 года введен курортный сбор в Туапсе и Новороссийске. В Санкт-Петербурге сбор начнут взимать с 1 апреля

В текущем году пополнился список городов и населенных пунктов России, в которых будут взимать курортный сбор с туристов.

С 2018 года этот механизм уже начал работать в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Сбор взимается не во всех населенных пунктах, а только в отдельных городах и поселках. Полный список приводит портал Банки.ру в своем обзоре.

С 1 января 2024 года введен курортный сбор в размере 30 рублей в сутки:

в г. Новороссийске;

в г. Туапсе;

в поселениях Мостовского района: Мостовской, Псебай и станица Ярославская.

С 1 апреля 2024 года взимать курортный сбор начнут в Санкт-Петербурге. Размер сбора составит — 100 рублей за сутки пребывания.

Пока механизм по развитию курортной инфраструктуры действует в экспериментальном режиме. Планируется, что его будут применять до 31 декабря 2024 года. Но согласно планам правительства, сбор будет сохранен, а количество регионов будет увеличиваться. Например, его могут ввести в городах Золотого кольца.