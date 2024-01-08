Форма отчета за 2023 год утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (в ред. приказа ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@). Осенью был опубликован приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ с обновленной формой 6-НДФЛ, предназначенной для отчетности за 1 квартал 2024. А пока отчитываемся по старой форме.

6-НДФЛ нужно сдавать (п. 2 ст. 230 НК):

за год — не позднее 25 февраля следующего года. Сдать 6-НДФЛ за 2023 год нужно не позднее 26 февраля 2024 года , так как 25 февраля — воскресенье.

за первый квартал, полугодие, 9 месяцев — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом;

Обратите внимание, что в разделе 1:

вместо блоков строк 021 и 022, появились четыре самостоятельные строки: 021-024 — сумма налога по первому, второму, третьему и четвертому сроку перечисления соответственно.

строка 020 стала называться «Сумма НДФЛ, подлежащая перечислению за последние три месяца отчетного периода» (сейчас «Сумма НДФЛ, удержанная за последние три месяца отчетного периода»);

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