В Генпрокуратуре рассказали о законопроекте по оперативной блокировке в сети противоправного контента

Его разработали «совместными усилиями» с Минцифры и Роскомнадзором, рассказали в ведомстве.

Генпрокуратура совместно с Минцифры и Роскомнадзором (РКН) подготовила законопроект «об оперативной блокировке противоправного контента в интернете с применением специализированной информационной системы», пишет ТАСС. Других деталей не раскрыли.

В настоящее время Генеральной прокуратурой совместно с Минцифры России и Роскомнадзором ведется кропотливая работа, направленная на совершенствование механизма противодействия распространению в интернете противоправного контента. Совместными усилиями разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение по блокированию вредоносных сайтов с использованием специализированной информационной системы, —сообщили в надзорном ведомстве, отвечая на запрос агентства.

По итогам 2023 года Генпрокуратура направила в РКН свыше 2000 запросов о внесудебном ограничении доступа к онлайн-публикациям.