Когда IT-компания с госучастием может применять налоговые льготы

Как быть в такой ситуации, разъяснил Минфин в письме от 20.12.2023 № 03-15-07/123282.
По налогу на прибыль налоговый период – год. Поэтому даже если в течение года доля участия государства стала менее 50%, льгота в виде нулевой ставки будет работать только со следующего года.
По страховым взносам применять пониженный тариф можно с месяца, в котором доля прямого или косвенного участия РФ снизится и будет составлять менее 50%.
Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников мы разбирали тут.
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