Когда IT-компания с госучастием может применять налоговые льготы

Если доля государства в аккредитованной IT-компании (прямо или косвенно) составляет от 50%, то такая компания не пользуется ставкой налога на прибыль 0% и тарифом взносов 7,6%. Но ведь доля государства может снизиться в течение года.

Как быть в такой ситуации, разъяснил Минфин в письме от 20.12.2023 № 03-15-07/123282.

По налогу на прибыль налоговый период – год. Поэтому даже если в течение года доля участия государства стала менее 50%, льгота в виде нулевой ставки будет работать только со следующего года.

По страховым взносам применять пониженный тариф можно с месяца, в котором доля прямого или косвенного участия РФ снизится и будет составлять менее 50%.

Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников мы разбирали тут.