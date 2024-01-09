Новости для бухгалтера
Ипотека

В январе банки изменят условия выдачи льготной ипотеки

Теперь клиенты «Сбера» и ВТБ смогут получить ипотеку только от застройщиков с аккредитацией этих банков.

С 12 января 2024 года ВТБ будет выдавать льготную ипотеку только от аккредитованных застройщиков. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу банка.

Подобное решение начнет действовать и в Сбербанке с 11 января.

В связи с ужесточением требований правительства к льготной ипотеке ВТБ меняет условия выдачи кредитов с господдержкой. С 12 января клиенты смогут получить средства на покупку объектов только у аккредитованных банком застройщиков, — сообщили в ВТБ.

Новые условия не затрагивают ипотеку, которая предоставляется на индивидуальное жилищное строительство.

Если застройщик не получил аккредитацию у банков, то клиенту предложат оформит кредит на покупку жилья по базовым программам. В предоставлении льготной ипотеки могут отказать.

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