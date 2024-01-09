Власти разрешат экспортерам не проводить двойную конвертацию рублевой выручки

В указе президента об обязательной продаже валютной выручки появятся послабления, которые помогут бизнесу избежать «круговорота рублей». Об этом узнали «Ведомости».
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями смягчит требования к участникам ВЭД. Теперь экспортеры смогут не исполнять установленные нормативы, если более 50% внешней выручки компании и их «дочки» получают в рублях.
Нововведение будет работать, даже если цены в контрактах указаны в валюте. При этом рублевые доходы экспортеров должны быть зачислены на счета в банках РФ.
Такое решение позволит бизнесу избежать двойной конвертации рублей — ситуации, когда участники ВЭД получают оплату от иностранные партнеров в рублях, но все равно должны обменять эти деньги на валюту, перевести их в Россию, а после продать на внутреннем рынке.
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