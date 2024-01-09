Власти разрешат экспортерам не проводить двойную конвертацию рублевой выручки

Если экспортеры получили больше 50% доходов от иностранных партнеров в рублях, то компании смогут не исполнять требования об обязательной продаже выручки.

В указе президента об обязательной продаже валютной выручки появятся послабления, которые помогут бизнесу избежать «круговорота рублей». Об этом узнали «Ведомости».

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями смягчит требования к участникам ВЭД. Теперь экспортеры смогут не исполнять установленные нормативы, если более 50% внешней выручки компании и их «дочки» получают в рублях.

Нововведение будет работать, даже если цены в контрактах указаны в валюте. При этом рублевые доходы экспортеров должны быть зачислены на счета в банках РФ.

Такое решение позволит бизнесу избежать двойной конвертации рублей — ситуации, когда участники ВЭД получают оплату от иностранные партнеров в рублях, но все равно должны обменять эти деньги на валюту, перевести их в Россию, а после продать на внутреннем рынке.