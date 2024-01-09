🚀 Сегодня у ИП с ЕНС спишут фиксированные взносы за 2023 год

Сегодня последний день для уплаты фиксированных страховых взносов для ИП, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных, а также глав КФХ за 2023 год.

Об этом напоминает ФНС.

Фиксированный размер страховых взносов за 2023 год составляет 45 842 руб.

Для ИП из новых регионов взносы за 2023 год – 14 400 руб.

Для военных пенсионеров размер страховых взносов на ОМС – 19,8922% от совокупного фиксированного размера страховых взносов.

Информация о взносах, подлежащих уплате, размещена в личных кабинетах ИП.

Взносы сейчас отображаются в разделе предстоящих платежей, но актуальной информации на текущий момент пока нет.

Если ранее ИП резервировал взносы по заявлению о зачете, то сумма отражается в разделе отложенной переплаты.

Кстати, с 2024 года платежки-02 больше не принимают. Как платить фиксированные взносы в 2024 году, читайте тут.