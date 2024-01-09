🚀 Сегодня у ИП с ЕНС спишут фиксированные взносы за 2023 год

Об этом напоминает ФНС.
Фиксированный размер страховых взносов за 2023 год составляет 45 842 руб.
Для ИП из новых регионов взносы за 2023 год – 14 400 руб.
Для военных пенсионеров размер страховых взносов на ОМС – 19,8922% от совокупного фиксированного размера страховых взносов.
Информация о взносах, подлежащих уплате, размещена в личных кабинетах ИП.
Взносы сейчас отображаются в разделе предстоящих платежей, но актуальной информации на текущий момент пока нет.
Если ранее ИП резервировал взносы по заявлению о зачете, то сумма отражается в разделе отложенной переплаты.
Кстати, с 2024 года платежки-02 больше не принимают. Как платить фиксированные взносы в 2024 году, читайте тут.
Начать дискуссию