Число самозанятых выросло до 9,28 млн человек

В декабре самозанятые заработали 177 млрд рублей. Число зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 360 тысяч человек.

В декабре 2023 года количество самозанятых увеличилось на 41%, до 9,279 млн человек. Об этом сказано на платформе поставки данных ФНС. Результаты сравниваются с декабрем 2022 года.

За декабрь 2023 года самозанятые заработали 177 млрд рублей, им было начислено налогов на 8,393 млрд рублей, что на 2,2 млрд рублей больше, чем в ноябре.

Большинство самозанятых работают в Москве (1,5 млн человек), в Московской области (652 тыс. человек), в Санкт-Петербурге (608 тыс. человек) и в Краснодарском крае (450 тыс. человек).

Чаще всего самозанятые занимаются ремонтом (672 тыс.), работают в автомобильных перевозках (556 тыс.), в области IT (417 тыс.) и предоставляют услуги из сферы красоты (346 тыс.).