Ставку экологического сбора оставили на уровне 2023 года

Власти отказались повышать ставку экосбора, так как это может вызвать рост цен на конечную продукцию. В 2027 году производителей упаковки обяжут самостоятельно утилизировать 100% отходов.

Правительство в 2024 году сохранило ставку экологического сбора для участников расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП) на уровне 2023 года. Об этом сказано на портале правовых актов.

Ряд ведомств предлагали в несколько раз увеличить размер экосбора с 1 января 2024 года, однако власти отказались от этой идеи, поскольку такое решение приведет к росту цен на конечные товары, в том числе на продукты питания.

С 1 января 2024 года начала работать обновленная система РОП, которая направлена на то, чтобы производители и импортеры самостоятельно утилизировали отходы от использования своих товаров, а также выпускали экологичную продукцию.

Изменения затронут производителей упаковки, а не компании, которые выпускают товары.

Такие компании должны создать собственные устройства для переработки отходов от упаковки, обратиться к утилизатору или уплатить экологический сбор.

В 2025 году производители и импортеры упаковки должны самостоятельно утилизировать 55% отходов, в 2026 году нормативы повысят до 75%, а в 2027 году — до 100%.