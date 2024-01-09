За получение большинства лицензий не нужно платить пошлины до 2030 года

Правительство продлило отказ от уплаты государственных пошлин за предоставление большинства лицензий с 1 января 2024 года до 31 декабря 2029 года. Об этом сказано в постановлении.
Мера поддержки не распространяется на четыре вида деятельности:
тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;
монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
оказание услуг связи;
геодезическую и картографическую деятельность.
Также пошлины придется платить тем компаниям, чья деятельность не регулируется законом о лицензировании. Например, розничная продажа алкоголя.
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