За получение большинства лицензий не нужно платить пошлины до 2030 года

Изменения не затронут тех, кто осуществляет деятельность по тушению пожаров, по монтажу и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности, оказывает услуг связи и ведет геодезические работы.

Правительство продлило отказ от уплаты государственных пошлин за предоставление большинства лицензий с 1 января 2024 года до 31 декабря 2029 года. Об этом сказано в постановлении.

Мера поддержки не распространяется на четыре вида деятельности:

тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;

монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

оказание услуг связи;

геодезическую и картографическую деятельность.

Также пошлины придется платить тем компаниям, чья деятельность не регулируется законом о лицензировании. Например, розничная продажа алкоголя.