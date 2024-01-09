Прекратили действовать налоговые договоренности между РФ и Данией

С 1 января 2024 прекращено действие Конвенции между правительствами РФ и Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Об этом сказано в официальном сообщении Министерства иностранных дел.
Соглашения между странами действовали с 8 февраля 1996 года.
8 августа 2023 года президент Владимир Путин приостановил налоговые договоры с США и странами ЕС.
Недавно мы писали, что налоговые соглашения между Россией и Латвией также перестали действовать с 1 января 2024 года.
Начать дискуссию