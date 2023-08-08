Путин приостановил налоговые договоры с США и странами ЕС

Президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и с другими недружественным государствами.
Приостановлено соглашение об избежании двойного налогообложения с недружественными государствами — США, Канадой и странами Евросоюза.
Указ приостанавливает отдельные положения договоров с Польшей, Соединенными Штатами Америки, Южной Кореей, Швецией, Люксембургом, Румынией, Болгарией, Великобританией, Венгрией, Ирландией, Словакией, Албанией, Бельгией, Словенией, Хорватией, Канадой, Швейцарией, Черногорией, Чехией, Данией, Италией.
В июне 2023 года Минфин в два раза расширил список офшорных зон. В перечень вошли государства, которые сами борются с отмыванием денег. Например, США, страны ЕС и Великобритания, а также Канада, Южная Корея, Сингапур и Тайвань.
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