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Налоги, взносы, пошлины

Путин приостановил налоговые договоры с США и странами ЕС

С недружественными государствами приостановлено соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.
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Президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и с другими недружественным государствами.

Приостановлено соглашение об избежании двойного налогообложения с недружественными государствами — США, Канадой и странами Евросоюза.

Указ приостанавливает отдельные положения договоров с Польшей, Соединенными Штатами Америки, Южной Кореей, Швецией, Люксембургом, Румынией, Болгарией, Великобританией, Венгрией, Ирландией, Словакией, Албанией, Бельгией, Словенией, Хорватией, Канадой, Швейцарией, Черногорией, Чехией, Данией, Италией.

В июне 2023 года Минфин в два раза расширил список офшорных зон. В перечень вошли государства, которые сами борются с отмыванием денег. Например, США, страны ЕС и Великобритания, а также Канада, Южная Корея, Сингапур и Тайвань.

Комментарии

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