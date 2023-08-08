Путин приостановил налоговые договоры с США и странами ЕС

Какой блог подойдет именно вам. Трибуна vs Коммерческий блог компании

На днях объясняла новому пользователю «Клерка», что такое Трибуна, что в ней можно делать, чем она полезна, чем отличается от блогов компаний. Решила, что про это стоит написать, чтобы всем было понятно, как работает наша любимая рубрика и коммерческие блоги. Думаю, даже наши пользователи старожилы знают не про все нюансы.