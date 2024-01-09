Какие выплаты сотрудникам учитывают в расходах для налога на прибыль

Разъяснение дает Минфин в письме от 20.11.2023 № 03-03-06/1/110832.
В расходах учитывают любые начисления работникам в денежной или натуральной форме, в том числе:
стимулирующие начисления и надбавки;
компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда;
премии и единовременные поощрительные начисления;
расходы, связанные с содержанием работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами и колдоговорами.
Таким образом, в расходы идут выплаты работникам:
предусмотренные трудовым законодательством РФ;
осуществленные на основании трудового договора или колдоговора;
являющиеся системой оплаты труда, принятой на предприятии.
При этом выплаты должны быть документально подтверждены. Порядок оформления документов, касающихся оплаты труда работников, установлен Трудовым кодексом.
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