Какие выплаты сотрудникам учитывают в расходах для налога на прибыль

Разъяснение дает Минфин в письме от 20.11.2023 № 03-03-06/1/110832.

В расходах учитывают любые начисления работникам в денежной или натуральной форме, в том числе:

расходы, связанные с содержанием работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами и колдоговорами.

компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда;

Таким образом, в расходы идут выплаты работникам:

осуществленные на основании трудового договора или колдоговора;

При этом выплаты должны быть документально подтверждены. Порядок оформления документов, касающихся оплаты труда работников, установлен Трудовым кодексом.

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