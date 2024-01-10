Для ИП на ПСН из новых регионов хотят ввести вычет на покупку ККТ

Вычет на покупку ККТ для ИП на ПСН в размере до 18 тыс. руб. действовал с 01.02.2017 до 01.07.2019. Эту норму могут возобновить для ИП из новых регионов.

Об этом сообщает Минфин в письме от 13.12.2023 № 03-11-10/120656.

Вообще, до февраля 2025 года бизнес из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей может не применять ККТ. Покупателям можно выдавать документ с обязательным набором реквизитов, подтверждающий факт оплаты.

Если ИП покупает ККТ, то при УСН «доходы минус расходы» он может включить ее стоимость в расходы.

Что касается ИП на ПСН, то Минфин поддержал предложение ввести для них вычет из налога в сумме расходов на покупку ККТ. Речь идет об ИП из новых регионов.

Такой законопроект уже запланирован. Вычет хотят ввести в размере расходов на ККТ, приобретенной до 01.02.2025.