Минцифры предложило госорганам общаться с бизнесом через «Госуслуги»

Бизнес будет отвечать на запросы госведомств через «Госуслуги», а если запрашиваемые данные уже есть в системе, их выдадут автоматически, предложило Минцифры, пишет РБК.

Готовящийся механизм позволит избежать дублирования сведений при запросах госорганов у бизнеса, но пока ведется предпроектная проработка такого механизма, а потому говорить о новой схеме взаимодействия пока преждевременно, предупредили в министерстве.

Согласно новому алгоритму, запрос госведомства будет формироваться в личном кабинете по шаблону из спецсправочника, а вся информация и ответы компаний будут храниться на платформе «Гостех» в специально созданном хранилище. Если в хранилище уже есть отчет о предоставлении таких сведений, то его автоматически выгрузят для ответа на запрос в рамках «переиспользования данных», аналогично будет переадресовываться информация из иных информационных государственных систем, если там есть требуемые сведения. Если же данные прежде не запрашивались, то компании придет уведомление о необходимости их предоставить в личном кабинете.

По мнению экспертов, такая схема позволит упорядочить взаимодействие органов власти и бизнеса и сократить количество запрашиваемых сведений, а также поможет «исключить запросы от госорганов на предоставление данных в заведомо неисполнимые сроки, что в настоящий момент случается довольно часто».