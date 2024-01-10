ФАС будет следить за финансовыми организациями, которые покупают конкурентов

Сколько бухгалтеру нужно телеграм-каналов и как подписаться на все разу в один клик

«Клерк» заботится о бухгалтерах и создает тематические каналы, которые помогают найти работу, получать ответы на сложные вопросы, читать важные новости, да и просто общаться на рабочие и околорабочие темы и т.д. Теперь вам не нужно искать их в Телеграм по одному — просто подпишитесь на все в один клик.