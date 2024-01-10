ФАС будет следить за финансовыми организациями, которые покупают конкурентов

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект закона с дополнительным механизмом контроля за сделками крупных финансовых компаний.
Банки и другие финансовые организации обяжут согласовывать сделки по покупке конкурентов с ФАС вне зависимости от величины приобретаемых активов.
Принятие законопроекта позволит повысить эффективность мер антимонопольного контроля в отношении крупных финансовых организаций, а также защищенность прав и интересов остальных участников финансового рынка от возможных проявлений монополистической деятельности, — сказано в пояснительной записке.
Сейчас предварительное согласие ФАС нужно получать, если банки покупают активы финансовых компаний на сумму больше 29 млрд рублей.
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