Суд ввел процедуру наблюдения в отношении магазинов Elena Furs

Налоговая намерена признать сеть магазинов меховых изделий Elena Furs банкротом. Претензии к бизнесу составляют больше 400 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы одобрил заявление столичной ИНФС № 4 о несостоятельности ООО «Елена Фурс», которая управляет сетью магазинов меховых изделий Elena Furs. В отношении компании ввели процедуру наблюдения. Об этом пишут «Ведомости».

В марте 2023 года налоговая подала заявление о признании ООО «Елена Фурс» банкротом. Налоговые претензии к компании составляют более 400 млн рублей.

Elena Furs владеет фабриками по производству меховых изделий в Москве и в Пятигорске, на сайте компании сказано, что есть предприятия в Греции и Италии.

Сейчас в сеть входит 15 магазинов. В 2022 году активы компании оценивались в 3,7 млрд рублей, выручка составила около 900 млн рублей.