Сколько бухгалтеру нужно телеграм-каналов и как подписаться на все разу в один клик

Вот ссылка, по которой можно подписаться сразу на все 9 каналов «Клерка». Не переживайте, что запутаетесь в них — в вашем Телеграме будет создана отдельна папка со всеми каналами. Это очень удобно.
А так будет выглядеть после добавления этой папки в ваш мессенджер:
Если вы еще не знакомы с нашими каналами, вот их краткое описание. Можете подписаться на все сразу или выбрать те, которые необходимы именно вам.
«Красный уголок бухгалтера» — канал для бухгалтеров, где можно получать консультации от коллег и даже наших экспертов. Фактически это активный форум, используйте бота @kubklerk_bot, и вы сможете получить ответы с помощью системы комментариев.
«Чат бухгалтеров» — фактически это рабочая «болталка», где можно очень быстро найти ответы на свои вопросы или почитать что волнует бухгалтеров прямо сейчас.
«Бухмолния» — здесь вы получите короткие и самые-самые важные новости для бухгалтеров и предпринимателей. В этом канале, независимом от Клерка, работает своя редакция. У него около 7000 подписчиков, и комментарии включены.
«Ночной бухгалтер» — здесь вы будете читать авторский дайджест бухгалтерских событий за день. Идеально для тех, кто предпочитает получать всю информацию сразу в одном посте, не отвлекаясь на поиск новостей. У Ночного бухгалтера около 3 000 подписчиков.
«Бухгалтер ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей» — специализированный канал, созданный для поддержки бухгалтеров, работающих на новых территориях. На данный момент у канала около 1 000 подписчиков.
«Бухучет и налоги» — копия новостной ленты «Клерка». Все новости и статьи с главной страницы автоматически публикуются в этом канале, позволяя следить за актуальной информацией прямо в Телеграме. У канала примерно 16 000 подписчиков, и в нём включена функция комментариев.
«Бухджоб — вакансии для бухгалтеров»– здесь вы сможете следить за вакансиями для бухгалтеров и не только. Если вы сами хотите опубликовать вакансию, это можно сделать бесплатно на сайте «Клерка» по этой ссылке. После публикации на сайте вакансия автоматически появится в канале Бухджоб. Канал насчитывает около 6000 подписчиков, и в нем включена функция комментариев.
«Бухантер — резюме бухгалтеров» — здесь бухгалтеры и специалисты в области финансов могут искать работу. Разместить своё резюме бесплатно, можно воспользовавшись формой на сайте «Клерк»: Разместить резюме. На канал подписано около 3 000 человек, включена функция комментариев. Есть поиск по городам и тегам.
«Подработка для бухгалтеров. Болталка» — это чат, созданный по инициативе главных бухгалтеров. В этом чате они обмениваются мнениями и опытом по вопросам найма и взаимоотношений в рабочих коллективах. Также здесь аутсорсеры делятся своими знаниями и практическими советами. Это место для обсуждения проблем и нахождения решений, связанных с профессиональной деятельностью бухгалтеров.
Вот несколько обзоров из этого чата:
Директор назвал бухгалтерию «приживалками». Как вы думаете чем закончилась история?
Как правильно выбирают бухгалтеров: анкеты, навыки и частые ошибки в подборе.
Присоединяйтесь в один клик ко всем бухгалтерским каналам «Клерка». Напоминаем, что в вашем Телеграме будет создана отдельная папка со всеми каналами:
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