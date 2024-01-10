Сколько бухгалтеру нужно телеграм-каналов и как подписаться на все разу в один клик

«Клерк» заботится о бухгалтерах и создает тематические каналы, которые помогают найти работу, получать ответы на сложные вопросы, читать важные новости, да и просто общаться на рабочие и околорабочие темы и т.д. Теперь вам не нужно искать их в Телеграм по одному — просто подпишитесь на все в один клик.

Вот ссылка, по которой можно подписаться сразу на все 9 каналов «Клерка». Не переживайте, что запутаетесь в них — в вашем Телеграме будет создана отдельна папка со всеми каналами. Это очень удобно.

Так выглядит подписка в один клик

А так будет выглядеть после добавления этой папки в ваш мессенджер:

Если вы еще не знакомы с нашими каналами, вот их краткое описание. Можете подписаться на все сразу или выбрать те, которые необходимы именно вам.

Вот несколько обзоров из этого чата: