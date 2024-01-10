Успейте обновить! Какие версии 1С не будут работать в 2024 году

В 2024 году прекращается поддержка продуктов определенных версий и конфигураций:
1С:Бухгалтерия 8 КОРП в версии 2.0 (нужно переходить на 3.0);
1С:Заплата и управление персоналом КОРП редакции 2.5 (переходите на 3.1);
1С:Управление торговлей редакции 10.3 (переходите на 11.5).
Чтобы обновить версию, нужно обратиться к партнерам, которые сопровождают и дорабатывают продукты 1С.
В 2024 году ожидается повышение цен на софт 1С на 10-18%.
ПО подорожает в два этапа. С 1 апреля 2024 года вырастут цены на базовую программу, на версии ПРОФ для хозрасчетных организаций и государственных учреждений, лицензии на сервер и клиентские лицензии «1С:Предприятия 8» уровня ПРОФ, лицензии «1С:Аналитики».
Вторая индексация цен пройдет 1 июля 2024 года и затронет продукты, которыми пользуются крупные организации и государственные учреждения.
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