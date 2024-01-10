Новости для бухгалтера
НДС

В базу по НДС включают акциз

При реализации товаров налоговая база по НДС – это стоимость этих товаров с учетом акцизов (если они подакцизные), но без учета НДС.

Разъяснение дает Минфин в письме от 08.12.2023 № 03-07-11/118526.

Налоговая база по НДС для подакцизных товаров определяется исходя из стоимости этих товаров, включая акциз.

Если стороны не взаимозависимые, то цены априори считаются рыночными.

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Пользователи интернета

В WhatsApp можно включать аудиофайлы во время видеозвонков

Теперь пользователи мессенджера WhatsApp смогут организовать совместный дистанционный просмотр фильмов и видеоконтента.

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Бесплатно с Трудовые отношения

Что меняется в трудовом законодательстве с 2024 года

Начало года — время вступления в силу новых изменений в законодательстве. Обобщаем, что нужно учитывать при расчетах с сотрудниками в 2024 году.

Что меняется в трудовом законодательстве с 2024 года
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Учет в торговле

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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УСН

Какие коды ОКВЭД разрешено применять для УСН в 2024 году

Одним из наиболее востребованных специальных режимов налогообложения является УСН, или упрощенка. Выбор такой схемы дает возможность сэкономить на отчислениях в бюджет, а ведение бухгалтерии на порядок легче по сравнению с ОСН, который назначают при постановке на учет по умолчанию. Однако при переходе на льготный спецрежим важно узнать, какие коды ОКВЭД для УСН разрешается применять, а какие — нет. При несоответствии выбрать упрощенку предпринимателю или компании не удастся.

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Расчеты с работниками

Можно ли платить вознаграждение сотруднице в декретном отпуске

Во время декретного отпуска женщины по закону получают пособие. Оно, в том числе, призвано частично компенсировать временную потерю заработка в связи с отпуском.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Кадры

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Логотип МарияСеркова
МарияСеркова
Общество

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Записи вебинаров

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3-НДФЛ

Декларацию 3-НДФЛ за 2023 год надо сдавать по новой форме

С 1 января 2024 года стартовала очередная декларационная кампания, в ходе которой граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2023 году.

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Особые экономические зоны (ОЭЗ)

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Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

На какие ошибки ФНС проверит ваши декларации: обзор контрольных соотношений для ЕНС

Чтобы попасть на ЕНС, данные из деклараций должны пройти проверку на контрольные соотношения.

На какие ошибки ФНС проверит ваши декларации: обзор контрольных соотношений для ЕНС
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Сальдо ЕНС

На конец дня 9 января фиксированные взносы ИП еще не списались с ЕНС

9 января 2024 года – срок уплаты фиксированных взносов ИП за 2023 год. В личных кабинетах ИП эта сумма числится в предстоящих платежах. Бизнесмены регулярно проверяют свой ЛК, но пока списание денег в бюджет там не отражается.

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Логотип Астрал
Астрал
Учет расходов

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)

При покупке материально-производственных запасов (МПЗ) зачастую возникают дополнительные расходы, связанные с перемещением и хранением этих товаров. В бухгалтерии такие затраты обычно классифицируются как ТЗР — транспортно-заготовительные расходы.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР)
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как сверить данные в 1С ЗУП и 1С Бухгалтерии по Дт 96 и Кт 96?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, начисляем резерв по оплате труда нормативным методом, в конце года сделали инвентаризацию, каким отчётом сверить данные в 1С ЗУП и 1с бухгалтерии по Дт 96 и КТ 96?

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Маркировка товаров

С 15 января начнется эксперимент по маркировке косметики

Производители косметики и бытовой химии начнут маркировать продукцию для макияжа, бритья, ухода за волосами, а также зубные пасты, дезодоранты и моющие средства. Эксперимент завершится 28 февраля 2025 года.

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Социальная поддержка

Путин: материнский капитал не нужно тратить на покупку автомобиля

Минпромторг придумает льготы для многодетных семей Дальнего Востока, которые позволят выгодно приобрести автомобиль и не привлекать средства из материнского капитала.

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Логотип Клерк
Клерк
Учетная политика

Какой будет учетная политика в 2024 году: основные изменения

Какие корректировки нужно внести в учетную политику при переходе на новые ФСБУ.

Илюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Логотип IVK.Group
IVK.Group
Социальные пособия

Поддержка женщин в период беременности и родах в 2024г. Кто может рассчитывать на пособия

Пособие положено всем женщинам вне зависимости от материального достатка. Расскажем подробней.

Поддержка женщин в период беременности и родах в 2024г. Кто может рассчитывать на пособия
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НДС

В базу по НДС включают акциз

При реализации товаров налоговая база по НДС – это стоимость этих товаров с учетом акцизов (если они подакцизные), но без учета НДС.

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ФСБУ

С 2024 года организации обязаны применять новые ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020

Не забудьте отразить это в учетной политике.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

У всех ли ФНС провела зачет страховых взносов и что за сторнирования в ЛК ИП?

Добрый день! Коллеги, а у всех ФНС провела зачёт страховых взносов по сроку 09.01? И ещё вопросик, что за сторнирования оплаты в личном кабинете ИП от 31.12.23?

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