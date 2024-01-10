В базу по НДС включают акциз

Разъяснение дает Минфин в письме от 08.12.2023 № 03-07-11/118526.
Налоговая база по НДС для подакцизных товаров определяется исходя из стоимости этих товаров, включая акциз.
Если стороны не взаимозависимые, то цены априори считаются рыночными.
Разъяснение дает Минфин в письме от 08.12.2023 № 03-07-11/118526.
Налоговая база по НДС для подакцизных товаров определяется исходя из стоимости этих товаров, включая акциз.
Если стороны не взаимозависимые, то цены априори считаются рыночными.
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