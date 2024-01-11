🚗🚶 Придется платить транспортный налог за авто, изъятое как вещдок

Исчисление транспортного налога за автомобиль прекращается с 1-го числа месяца, в котором такое авто было принудительно изъято у его собственника. Но не всякое изъятие приведет к отмене транспортного налога.

Налога не будет, если, например, авто изъяли по причине обращения взыскания на имущество, конфискации.

То есть, речь идет о случаях, когда право собственности прекращено в связи с принудительным изъятием (отчуждением) транспортного средства.

Изъятие транспортного средства, не влекущее прекращения права собственности на него, в частности признание автомобиля вещественным доказательством, не может рассматриваться основанием для отмены транспортного налога.

Об этом сообщает ФНС в письме от 28.12.2023 № БС-3-21/17418@.

Таким образом, если автомобиль изъяли как вещдок, за него придется платить транспортный налог, даже если владелец на нем не ездит.