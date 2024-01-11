Бухгалтеры жалуются, что уточненное уведомление на НДФЛ не уточняет налог, а задваивает его

Обнулить ошибочное уведомление на НДФЛ практически невозможно, сетуют бухгалтеры. Налоговики разводят руками и винят во всем программу.

Обсуждение этой проблемы идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Сдавая ЕНП-уведомление на НДФЛ по сроку 25.12.2023, бухгалтер указала там период – ноябрь (34/02) вместо декабря (34/03). Тут же следом было отправлено новое уведомление с кодом 34/03. Но начисления по коду 34/02 не обнулили.

Чтобы исправить ситуацию, уже в январе 2024 года бухгалтер сдает третье уведомление, в котором обнуляет сумму по коду 34/03.

Но лишнее начисление с ЕНС не уходит. Налог начислен в двойном размере.

Налоговики выход из этой ситуации подсказать не могут и валят все на программу, алгоритм которой они сами не всегда понимают.

Коллеги рассказывают, что тоже сталкивались с подобным и решить эту проблему им помогла жалоба, которую можно направить электронно через личный кабинет.

Напомним, НДФЛ по уведомлению не только начисляют в ОКНО, но и списывают с сальдо ЕНС в отложенную переплату (резервируют).