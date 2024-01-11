Курс доллара упал до 89,30 руб

Сегодня, 11 января, курс доллара на Мосбирже опустился до 89,30 руб.
Курс евро на сегодня составил 98,14 рубля.
Курс юаня — 12,43 рубля.
Следите за актуальным курсом валют с помощью инструмента от «Клерка».
Сегодня, 11 января, курс доллара на Мосбирже опустился до 89,30 руб.
Курс евро на сегодня составил 98,14 рубля.
Курс юаня — 12,43 рубля.
Следите за актуальным курсом валют с помощью инструмента от «Клерка».
Такой законопроект внесет поправки в ТК. По мнению чиновников это снизит нагрузку на Социальный фонд и упростит контроль за двойными выплатами.
Обнулить ошибочное уведомление на НДФЛ практически невозможно, сетуют бухгалтеры. Налоговики разводят руками и винят во всем программу.
Исчисление транспортного налога за автомобиль прекращается с 1-го числа месяца, в котором такое авто было принудительно изъято у его собственника. Но не всякое изъятие приведет к отмене транспортного налога.
Всем привет! Меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор рубрики «Трибуна». Когда я рассказываю нашим пользователям и будущим потенциальным блогерам про нашу классную «Трибуну», то часто слышу вопросы. Как завести блог? Куда жать? Что дальше делать? Подготовила мануал со скринами.
Доброе утро. Помогите, пожалуйста! Прошлый бух провёл не наши счета-фактуры. В разных кварталах. Пересдавать НДС поквартально? Или сделать корректировку поступления (я понимаю, что у меня нет корректировочных счетов-фактур), но пересдать 12 кварталов. Не привлеку ли внимания?
Рубль продолжает укрепляться. Курс доллара снизился до 89,30 руб.
Свято место пусто не бывает! На смену отмененного в 2021 году ЕНВД пришел новый налоговый режим — АУСН. Пока в виде эксперимента, с ограниченным сроком действия. Разберем, что из себя представляет новая система налогообложения и стоит ли выбирать ее для применения в 2024 году.
Если квартира приобретена по договору долевого участия, то для целей НДФЛ с ее продажи срок владения считают от даты полного расчета с застройщиком.
Налоговые резиденты РФ – это физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. При этом в НК нет перечня документов, которыми можно подтвердить свой статус резидента.
Коллеги, добрый день! Может кто в курсе и может подсказать по ситуации. С 01.01.2024 в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации № 1513 меняется ставка НДС с 10 на 20 %, вопрос: остатки на данные товарные позиции с прошлого года продаем уже с 20% НДС?
В прошлый раз я рассказывал про 6 наиболее вероятных IPO этого года. Не факт, что все они произойдут, конечно, но 2024 год точно будет богат на новые размещения. Посмотрим сегодня, кто ещё остался. 9 компаний, которые мы можем с неопределённой степенью вероятности увидеть в 2024 году на бирже.
Накануне ИП сетовали, что 9 января уже прошло, а на ЕНС до сих пор числится сумма фиксированных взносов, которая должна была уже уйти в бюджет. К вечеру информация в личных кабинетах обновилась.
Как обычно, много изменений вносится в налоговое законодательство, повышается административная ответственность в направлениях, значимость которых для общества и государства выходит на первый план, по всем направлениям усиливается защита прав граждан, возрастает регулирование информационной сферы.
Из-за сокращения бюджетных субсидий российские банки ужесточают условия предоставления льготной ипотеки.
Ее дочерняя компания «Скай Технолоджис» покупает разработчика «Инверсум» — это российский вендор оборудования для приема платежей.
Банк начнет взимать повышенный налог с дивидендов по бумагам американских эмитентов — 30%.
Сегодня в Трибуне разгорелся нешуточный спор: допустим ли флирт с подчиненными. Не является ли это харассментом?
Новости на сон грядущий. Ученые из Дании и США разработали алгоритм для искусственного интеллекта, предсказывающий события в жизни человека, в том числе, его смерть, с точностью до 79%. Хотели бы вы получить такие знания?
Злоумышленники предлагают инвесторам решить их проблемы с заблокированными иностранными активами.
Теперь пользователи мессенджера WhatsApp смогут организовать совместный дистанционный просмотр фильмов и видеоконтента.
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