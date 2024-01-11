Минфин хочет получать с лотерей в два раза больше налогов

Ведомство собирается увеличить поступления в бюджет от лотерей до 5,7 млрд рублей.

Минфин предложил поменять порядок налогообложения операторов лотерей. Об этом пишут «Известия».

С 1 января 2025 года такие компании будут отдавать 5% от всего дохода, а в 2026 году — уже 6%.

Сейчас операторы лотерей платят в бюджет налоги в размере 10% от разницы между суммой выручки и призовым фондом.

Ожидается, что после изменений поступления в федеральный бюджет в 2025 году вырастут до 4,8 млрд рублей, а в 2026 году — до 5,7 млрд рублей.

В 2023 году операторы лотерей заплатили около 3,2 млрд рублей.

Наверняка увеличение целевых отчислений повлияет на стоимость билетов. Не так уж это и плохо. Может, желающих испытать удачу станет меньше, а стремящихся заработать собственным трудом — больше, — сказал эксперт РАНХиГС Андрей Тенишев.

В 2022 году 48% россиян покупали лотерейные билеты. Сейчас в «Столото» можно приобрести билеты стоимостью от 20 до 500 рублей.