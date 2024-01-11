Подросткам запретят продавать безалкогольное пиво

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил правительству запретить продавать несовершеннолетним безалкогольное пиво. Об этом узнали «Известия».
При покупке напитков, которые изготавливаются на основе пива и содержат меньше 0,5% алкоголя, начнут спрашивать документ, подтверждающий возраст покупателя.
Сейчас подросткам запрещено продавать спиртные напитки, содержание этанола в которых выше 0,5%. На остальное ограничение не действует.
В последние годы широкое распространение получила реклама безалкогольного пива под брендами, максимально схожими с теми, которые используют при производстве алкогольных напитков. Это вызывает беспокойство, а также может свидетельствовать о том, что производители нацелены именно на эту наиболее уязвимую группу населения, — сказал собеседник издания.
Запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним собираются потому, что такие напитки нельзя считать «полностью очищенными от спирта». В них есть дрожжи, которые оставляют частицы этанола.
Если предложение одобрят, то нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
Комментарии1
Ну и квас по паспорту тогда уж. И кефир. Потом газировку, потом с трансжирами продукты. Может через пару-тройку поколений получим более здоровую нацию))