Подросткам запретят продавать безалкогольное пиво

В дрожжах безалкогольного пива есть частицы этанола, поэтому такие напитки нельзя считать очищенными от спирта.

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил правительству запретить продавать несовершеннолетним безалкогольное пиво. Об этом узнали «Известия».

При покупке напитков, которые изготавливаются на основе пива и содержат меньше 0,5% алкоголя, начнут спрашивать документ, подтверждающий возраст покупателя.

Сейчас подросткам запрещено продавать спиртные напитки, содержание этанола в которых выше 0,5%. На остальное ограничение не действует.

В последние годы широкое распространение получила реклама безалкогольного пива под брендами, максимально схожими с теми, которые используют при производстве алкогольных напитков. Это вызывает беспокойство, а также может свидетельствовать о том, что производители нацелены именно на эту наиболее уязвимую группу населения, — сказал собеседник издания.

Запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним собираются потому, что такие напитки нельзя считать «полностью очищенными от спирта». В них есть дрожжи, которые оставляют частицы этанола.

Если предложение одобрят, то нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.