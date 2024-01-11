Число компаний с иностранным участием сократилось на 10 тысяч

9,5 тысяч иностранных компаний были ликвидированы в 2023 году. На российский рынок приходит бизнес из стран СНГ и Китая.

За два года бизнес с участием нерезидентов РФ сократился почти на 10 тыс. компаний. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор «СПАРК-Интерфакса».

В конце 2023 года в стране работало 116 400 предприятий с иностранным участием. Тогда как в пиковом 2017 году таких юрлиц было 185 000.

В 2023 году 9,5 тыс. иностранных компаний были ликвидированы, тогда как появилось 6,1 тыс.

Авторы исследования отмечают, что с марта 2022 года закрывались в основном мелкие компании. Из 23,5 тыс. предприятий только у 2 тыс. выручка составляла более 50 млн рублей.

Число компаний с иностранным участием сократилось также из-за тренда на деофшоризацию. Бизнес с российским корпоративными цепочками стал чаще перерегистрироваться в юрисдикции РФ.

В прошлом году на 11% выросло среднемесячное число регистраций компаний с участием нерезидентов. В основном на российский рынок пришел бизнес из стран СНГ и Китая. За 10 месяцев 2023 года число компаний из КНР составило 1,5 тыс.

Привлекательной сферой для иностранного бизнеса стала оптовая торговля. Ее доля за два года выросла с 25% до 31%. Число нерезидентов, которые занимаются розничными продажами, выросло с 8% до 15%.