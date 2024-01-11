«Закрытые» ИП жалуются, что с них списали полную сумму фиксированных взносов за весь год

Если ИП закрывает свой бизнес с течение года, то фиксированные взносы ему начисляют только за период его работы – в пропорции. Но на ЕНС что-то пошло не так…

За 2023 год с ЕНС списали 45 842 руб., хотя сумма должна быть меньше. На это жалуется ИП в Telegram-чате ФНС.

А у вас нет проблем по «закрытым» ИП?

Размер начисленных взносов налоговики указывают в личном кабинете. Мы рассказывали, что за 2023 год там пока информации нет, хотя срок уплаты уже прошел и деньги с ЕНС списаны.

Кстати, ранее бизнесмены с пониженными взносам жаловались, что в предстоящих платежах у них отображается полная сумма, хотя заявление на снижение сдано. Речь, в частности, про ИП-военных пенсионеров, которые могут не платить взносы на ОПС.