❗ Уведомления по ЕНП на фиксированные взносы в 2024 году по-прежнему не нужны

В частности, на фиксированные взносы уведомления не сдают.
Если ИП в 2023 году платил взносы платежками-02 с указанием КБК взносов, он не сдавал уведомления.
В 2024 году такой ИП будет платить фиксированные взносы платежкой-01 с указанием КБК ЕНП, но уведомления все равно сдавать не надо.
Реквизиты платежки на уплату фиксированных взносов в 2024 году смотрите здесь.
По фиксированным взносам ЕНП-уведомления в принципе не предусмотрены.
Некоторые ИП пытаются сформировать такое уведомление в личном кабинете, но в списке для выбора не находят КБК взносов. Такого КБК там нет, потому что такое уведомление не нужно.
ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать такие ЕНП-уведомления:
на аванс по УСН за 1 квартал 2024 года до 25.04.2024 с кодом 34/01;
на аванс по УСН за 2 квартал 2024 года до 25.07.2024 с кодом 34/02;
на аванс по УСН за 3 квартал 2024 года до 25.10.2024 с кодом 34/03.
То есть у ИП на УСН (доходы или доходы минус расходы) без работников в 2024 году будет всего 3 уведомления. Их можно сформировать и сдать в личном кабинете, даже если у ИП нет электронной подписи.
ИП на ПСН без работников в 2024 году вообще не сдают никакие уведомления.
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