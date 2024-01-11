Какие правила снятия с воинского учета вступают в силу в 2024 году

Как не пропустить сроки и оформить все правильно.

Несмотря на ряд изменений, причины снятия с воинского учета в новом году остаются прежними:

смена адреса проживания (пребывания) на срок от 3 месяцев (ст. 10 закона № 53-ФЗ);

выезд за пределы РФ на период от 6 месяцев (ст. 10 закона № 53-ФЗ);

достижение установленного законодательством предельного возраста (ст. 53 закона № 53-ФЗ).

Однако у солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов срок пребывания в запасе постепенно поднимут:

для первого разряда — с 35 до 40 лет;

второго — с 45 до 50 лет;

третьего — с 50 до 55 лет.

Разряд военнообязанного указан в военном билете. Как правило, 1 разряд у тех, кто прошел как минимум 1 год срочной службы. Также 1 разряд имеют участники боевых действий. Если же гражданин не служил в армии, то его разряд — 2. У женщин в запасе по общему правилу разряд 3.

Изменения внедрят с 1 января 2024 года. Постепенный переход продлится до 2028 года.

Тех, кого до 2024 года отправят в отставку в возрасте от 50 до 54 лет, не станут снова зачислять в запас. Исключение сделают для тех, кто подаст заявление.

Снятие с учета лица, достигшего предельного срока пребывания военнообязанным, производится автоматически с момента наступления предельного возраста. Однако в целях ведения воинского учета в организации сотруднику необходимо представить военный билет с отметкой от военкомата о снятии с воинского учета.