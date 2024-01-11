Для компаний с готовыми IT-решениями создадут единую площадку

Владимир Путин поддержал идею создать сертифицированную платформу для компаний, которые имеют свои проверенные IT-решения. Об этом пишет «ТАСС».
С таким предложение к президенту обратился генеральный директор ООО «Торговый дом «Восток» Виталий Зубалевич. Он считает, что единая площадка поможет IT-компаниям делиться своим опытом и технологиями.
Чтобы учреждения могли заходить на площадку, смотреть интересующие их инструменты и использовать бесплатно в социальной сфере, — сказал Виталий Зубалевич.
Владимир Путин пообещал обсудить предложение с главой Минцифры Максутом Шадаевым.
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