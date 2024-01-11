Россияне хотят получать пенсию в размере 47 600 рублей

Самые высокие пенсионные притязания у жителей Москвы, которые хотели бы получать выплаты в размере 51 500 рублей.

По мнению экономически активных жителей страны достойным размером пенсионных выплат станет сумма в 47 600 рублей. Об этом сказано в исследовании сервиса Superjob.

Жители Москвы хотели бы получать пенсию в размере 51 500 рублей, Санкт-Петербурга — 49 000 рублей.

Самые низкие запросы у жителей Ярославля и Астрахани, которым достаточно 43 800 рублей и 43 000 рублей соответственно.

У мужчин пенсионные притязания выше, чем у женщин. Они хотели бы получать 48 700 рублей, тогда как запросы женщин — 46 700 рублей.

В ноябре 2023 года средний размер выплат неработающим пенсионерам составил 20 262 рублей.

С 1 января 2024 года вступил в силу закон о повышении МРОТ на 18,5% и пенсий на 7,5%.