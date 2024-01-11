Следите за сроками: какие отчеты нужно сдать до конца января

До 22.01.2024:

До 25.01.2024:

декларация по НДС за 4 квартал 2023 года.

персонифицированные сведения о физлицах (можно не сдавать);

по НДФЛ за период с 01.01.2024 по 22.01.2024 — уведомление по ЕНП;

Календарь налогоплательщика смотрите здесь.

При составлении отчетов учтите все нововведения!

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