Следите за сроками: какие отчеты нужно сдать до конца января

До 22.01.2024:
единая упрощенная декларация за 4 квартал 2023 года.
До 25.01.2024:
по НДФЛ за период с 01.01.2024 по 22.01.2024 — уведомление по ЕНП;
персонифицированные сведения о физлицах (можно не сдавать);
РСВ за 2023 год;
ЕФС-1 подраздел 1.1 (аналог СЗВ-ТД);
ЕФС-1 раздел 2 (аналог 4-ФСС);
ЕФС-1 подраздел 3 (аналог ДСВ-3);
ЕФС-1 подраздел 1.2 (аналог СЗВ-СТАЖ);
декларация по НДС за 4 квартал 2023 года.
Календарь налогоплательщика смотрите здесь.
При составлении отчетов учтите все нововведения!
О них вам расскажут на курсе повышения квалификации «Бухгалтер-2024 ― Главные изменения по налогам, отчетности, ФСБУ, зарплате и воинскому учету». Разберетесь во всех новациях-2024: налоги, ФСБУ, учетная политика, отчетность и воинский учет.
Сейчас курс можно купить по сниженной цене за 4 990 руб.
После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Начать дискуссию