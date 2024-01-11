С 2024 года для НДС 0% отменили отметку «Погрузка разрешена»

Раньше в этом поручении обязательно должна была быть отметка таможенного органа «Погрузка разрешена». С 2024 года норма про эту отметку отменили.
Как теперь подтверждать ставку НДС 0% при морских перевозках, рассказал Минфин в письме от 07.11.2023 № 03-07-08/105744.
За налоговые периоды начиная с 1 января 2024 года для подтверждения ставки НДС 0% надо представить в ФНС копию поручения на отгрузку товаров на морское судно без отметки «Погрузка разрешена», с приложением перечня морских судов, доставивших груз.
Вместо копий документов можно представить реестр.
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